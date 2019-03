Khader krænker ytringsfrihed

Det er strafbart at udtale sig æreskrænkende, men ulovlighed støttes af den siddende regering. Inger Støjberg har som minister også foretaget sig ulovlighed, men skånes udemokratisk, fordi man ikke vil ophæve hendes politiske immunitet.

I den politiske diskurs kan opinionsdannere gå langt i et demokratisk forsvar for bevarelse af grundlovens udvidede beføjelser af ytringsfrihed, samtidig med at man officielt sætter grænser for personer, herunder også politikere, der krænker friheden. Det er hverken demokratisk eller liberalt at krænke frihed.

Det afgørende er ikke af liberale krænker deres eget politiske ståsted ved at optræde ikke-liberalt. Det afgørende er at der bliver tale om en krænkelse af demokratisk diversitet, for demokrati eksistere ikke, hvis ikke en modpart kan udtrykke alternative synspunkter uden at blive udsat for personhetz.

For mig er der en alvor over krænkelse af demokratisk ytringsfrihed, som har fællestræk med en voldtægt, når man ser på krænkelsens væsen. Mens det er dejligt, kreativt og berigende at to voksne begge siger ja til erotik samvær, ender det med omfattende lidelse for den krænkede part, når et fuldbyrdet samleje af sluttet, mens den ene part har skreget nej.

Når ytringsfrihed udvikler sig til at den ene part tager sig udemokratiske friheder til systematisk at forfølge en debattør som en systemkritiker af et regime, så holder en debat op med at have karakter af samtale.

Kommunikationen får karakter af tiltale og adresseres som en kommando, et militært krav om at holde mund i geleddet, garneret med chikane af modpartens officielle platform, arbejdsliv og offentlig anseelse, underlødige personangreb, og perfid hetz i privatlivet. En soldat taler ikke sin delingsfører imod, og nægter heller ikke at efterkomme en militær ordre.

Ytringsfrihed kanderimod med et udtryk fra Habermas kaldes "en herredømmefri samtale", og den kunst dyrkes ikke af pseudopolitikere som Khader, Knuth og Henriksen. De benytter et totalitært magtsprog som anledning til chikane mod politiske modstandere for at gennemtvinge deres forestillinger.

Det er denne tvang, der har karakter af overgreb på ytringsfrihed, noget som for mig har paralleller til en voldtægt, hvor den ene part kræver sin vilje ført igennem med magt, selv om det gør stor skade mod den, der rammes af det.