Kerteminde viser vej

I mange år har man bygget modernistiske bygninger i beton eller glas i de gamle bykerner. Kommunerne har forsømt at værne om deres kulturarv, og arkitekterne har måske ment, at de skulle markere sig ved at bygge i tidens ånd frem for i stedets. Resultatet har været ødelæggende for mange byer - se bare på Odense, på Nyborg Slot og i øvrigt på www.GodeByer.dk. I Kerteminde har man tænkt nyt. Den nye tilbygning til Tornøes Hotel i Strandgade er et fint eksempel på hensynsfuldt byggeri, der medvirker til at berige byens værdifulde byrum ved kirken. Kommunen har været sin opgave voksen, bygherren har fra starten ønsket et hus, der passede til omgivelserne, og arkitekten har løst opgaven fremragende. Huset er ikke magen til nabohuset, heldigvis. Det, at der er flere, mindre huse, fremfor ét stort, giver netop mere liv og atmosfære. Som formand for Arkitekturoprøret på Facebook bliver jeg ofte spurgt, om jeg ikke kan pege på nybyggeri, som jeg er glad for. Når det drejer sig om byggeri i de gamle bykerner, har jeg haft meget svært ved at svare. Nu kan jeg pege på et eksempel til efterfølgelse. Jeg kan anbefale Kerteminderevyen 2019, som havde premiere i søndags, og jeg opfordrer til, at man benytter lejligheden til at bese det smukke, nye hus.