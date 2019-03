Kemisagen. Hvad er det for noget kemi?

Jeg har fulgt sagen om de manglende 39 ton kemi i Seden den senere tid og undret mig over, at man ikke beskrev mere detaljeret, hvad kemi der manglede. Kemi er jo mange ting - vand er f.eks. også kemi. Så kemiens type er meget væsentlig for at sige noget om farlighed.

Jeg spurgte derfor journalisterne bag artikelserien præcis hvad kemi, der var tale om, man manglede, og fik det noget overraskende svar, at det vidste man ikke. Man havde kun to lister udarbejdet af to forskellige personer på to forskellige tidspunkter - og som i øvrigt var svære at tyde mht hvad der stod - og sammenholdt man disse to kom man frem til at der var en differens på 39 ton. Så det er en ren mængde-betragtning. Ikke noget med farlighed eller konkrete typer kemi.

Det kan man så fundere lidt over - for hvis f.eks. Odenses 100.000 husstande hver bruger 100 gram vaskepulver om dagen, så hælder de tilsammen 10 ton kemi i kloakken på den post alene. Og dertil kommer naturligvis al den anden kemi man bruger i det daglige: opvaskemiddel, rengøringsmiddel, kloakrens, shampoo osv osv osv. Så 39 ton ryger let i kloakken hver dag, bare fra private. Dertil skal så lægges, at det slet ikke er sikkert at kemien er hældt i kloakken. Det er kun en teori. Det kan være kemien er solgt.

Eller foræret væk. Eller aldrig har været der, men der er talt forkert. Det skriver man bare ikke om. I stedet skriver man om spekulation og gætværk, som man bruger til at skræmme og forarge læserne med igen og igen og igen og igen.

Svar:

Kære Allan.

Det er direkte forkert, når du skriver, at vi har svaret dig, at vi ikke ved noget om kemikaliernes potentielle farlighed. Som vi har skrevet adskillige gange, er der iblandt de tilbageværende kemikalier stærke koncentrationer af salpetersyre og svovlsyre, som ifølge eksperter på området kan have været livsfarlige - både for de polske arbejdere, der har sovet lige ved siden af og ved et større udslip også for naboerne i boligkvarteret tæt derved. I forhold til de mange ton kemikalier, der tilsyneladende er forsvundet, kan vi ikke præcist definere, hvad der er forsvundet. Det skyldes, som du selv er inde på, at der findes to opgørelser over kemikalierne, som er svært sammenlignelige i forhold til typen af kemikalier. Så snart myndighederne måtte få vished for, hvad der præcis er forsvundet, og vi kan få det oplyst, agter vi selvfølgelig at skrive om det. Men der er - naturligvis - ikke tale om kemikalier, der kan sammenlignes med vaskepulver, shampoo eller rengøringsmidler, som almindelige forbrugere kan købe. Printline A/S var en galvano-virksomhed, der arbejdede med overfladebehandling af metaller med stærke kemikalier, som kræver stor omtanke for miljøet, når kemikalierne bliver håndteret.

Venlig hilsen

Jonas Ancher Nyeng og Rune Blichfeldt, journalister, Fyens Stiftstidende