Læserbrev: Hvordan er det dog, de ansatte i forvaltningen tumler rundt? Som jeg i anden anledning har skrevet, er det måske en god ide at gennemgå alle de ansattes kvalifikationer i forvaltningen og i andre forvaltninger.

Er det ikke den ene forvaltning, så er det en anden forvaltning, der håndterer sager på en fuldstændig hovedrystende måde. Jeg kan ikke forstå, at de respektive rådmænd ikke snart træder i karakter over for deres forvaltninger, eller det er måske rådmændende, der ikke har tilstrækkelig fokus på deres forvaltninger?

Tænk, at forvaltningen her kan være så hovedrystende langmodig og naiv. Tænk, hvad det koster os borgere, når den ene advokat efter den anden skal ind og løse deres "møgsager". Det må være på tide at se rundt i forvaltningerne med henblik på en fyringsrunde. Det er på høje tid, når der netop nu skal findes midler til bl.a. ældreområdet, der er massivt trængt på omsorg og pleje. En sådan slendrian var ikke gået i det private erhvervsliv. Se så at få taget den beslutning. Nu.