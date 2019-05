Karsten Hønge kan det hele

Læserbrev: Karsten Hønge ved ikke, hvordan han skal forklare sin dobbelte opstilling til henholdsvis EU- samt folketingsvalget, men han behøver for så vidt ikke forklare sig mere. Han har tydeligt udtalt, at han kun er med for at samle stemmer til sit parti. Han agter ikke at modtage valget til EU, såfremt han får stemmer nok. Ja så meget om Karsten Hønge, som altid er klar til at revse andre politikere fra andre partier. Han forsvarer sin opstilling til EU valget som værende o.k., men lad os nu forudsætte at f. eks. Lars Løkke eller Mette Frederiksen også blot ville stille op som "vandbærere" for deres respektive partier, mon så ikke Karsten Hønge selv vil kunne se det amoralske vælgerbedrag han er i færd med?

Politikerlede. Hvorfor mon?