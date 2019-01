Karakterer: Genindfør 13-skalaen

Det er sjældent, at en ansvarlig minister indrømmer, at der er sket fejl, eller at der er ting, der ikke fungerer hensigtsmæssigt.

Derfor er det glædeligt, at uddannelses-og forskningsminister Tommy Ahlers nu går til angreb på den eksisterende 7-trins karakterskala (12-skalaen om man vil).

Han finder, at der er for store karakterspring, ligesom der mangler en karakter for den helt ekstraordinære præstation. Desuden finder han det uheldigt, at karaktererne i skalaen er defineret ud fra manglerne i den præstation, der skal bedømmes. I stedet så han gerne, at karaktererne var defineret ud fra præstationens kvaliteter som helhed.

Jamen, Herregud - så ligger løsningen på problemet da lige for: Genindfør 13-skalaen, den rummer samtlige de kvaliteter, som ministeren efterlyser. Det er en fremragende karakterskala - og en skala, som mange fra lande med bogstavbaserede systemer gennem årtier har misundt os.

Problemer med at definere denne skala i forhold til andre landes karaktersystemer handler om simpel information til de pågældende land. (I øvrigt har der jo hele tiden eksisteret en omregningstabel, der kan korrelere til andre karaktersystemer).

Så skulle alt vel være i bedste orden? Men nej. Sådan går det ikke i Danmark. Undervisningsminister Merete Riisager har allerede bebudet, at en række eksperter i den kommende tid skal se på, hvordan 7-trinsskalaen kan laves om, så den kan sammenlignes internationalt.

Altså vil man ændre et makværk af en karakterskala til endnu et makværk for at tækkes omverdenen i stedet for at genindføre verdens bedste karaktersystem.

Og så står vi så her igen. Politikerne vil endnu en gang kaste sig ud i noget, der ligner en ondskabsfuld parodi på tranernes parringsdans - i stedet for at træffe en klar og logisk beslutning - der oven i købet ligger lige for.