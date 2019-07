Kapitalfondes opkøb af danske virksomheder

En eventuel fremtidig forhøjelse af arveafgift og aktieavanceskat vil resultere i, at familieejede virksomheder ikke generationskiftes, men i stedet vil blive kastet i armene på kapitalstærke kapitalfonde.Det påstår en meget polemisk Niels Jørgen Hansen i erhvervsklummen 14. juli. Men er der en reel sammenhæng i det? Jeg ved ikke, om det er gået op for Niels Jørgen Hansen, at kapitalfonde (ikke mindst udenlandske) allerede i stor udstrækning og i mange år har overtaget danske virksomheder helt eller delvist i et uhyrligt tempo.Og det gælder såvel private som offentlige virksomheder (energiforsyning og affaldshåndtering).Endog i en tid med nedsat arveafgift og gode muligheder for skattemæssig succession ved familieoverdragelse af virksomheden.Nye virksomheder inden for teknologibranchen (bl.a. robotindustrien) overdrages også i rask tempo til kapitalfonde. Og her er der jo ikke ligefrem typiske generationskifteovervejelser. Men der kommer penge i kassen og de er som regel også ubeskattede.Så virksomhedsejere har væsentlige argumenter og motivation for at sælge deres virksomhed til kapitalfonde.Efter min mening er det undergravende for den danske virksomhedskultur og sammenhæng, og styring af samfundsøkonomien med disse kapitalfondes massive indtog i Danmark og her er Niels Jørgen Hansen måske heller ikke uenig?Men man kunne jo stramme reglerne ved kapitalfondes overtagelse af en virksomhed og dermed gøre det mere attraktivt at gennemføre et generationskifte i familien.Skattepolitisk kunne man måske overveje at ændre aktieavancebeskatningsreglerne ved salg eller afhændelse til disse typer kapitalfonde.Som det ofte foregår nu, sker salg af virksomheden til en kapitalfond som et skattefrit salg af aktier i selskabet og med et skattefrit provenu til sælgerens pengekasse (holdingselskab).Det kunne ændres ved at avance ved salg af aktier til en kapitalfond blev skattepligtigt for sælgerselskabet allerede i salgsåret og ikke først mange år senere ved likvidation eller i forbindelse med dødsbobeskatning og arv.Alternativt kan kapitalfonden, med det eksisterende regelsæt, nytegne aktier i selskabet hvor kapitalindskuddet vil konsolidere virksomheden og ikke sælgerens selskab.Og måske samtidig lempe reglerne for etablering af selvejende familiefonde og ihvertfald udnytte eksisterende regler for skattemæssig succession fuldt ud. Det sidste kræver blot lidt god rådgivning og planlægning.Virksomheden vil i disse situationer bevare strukturen med styring og ejerforhold inden for familien, en struktur som har været kendetegnende for små og mellemstore danske virksomheder tidligere.Jeg tror ikke en justering eller forhøjelse af arveafgift og aktieavancebeskatning er den største udfordring i forhold til kapitalfondes opkøb af danske virksomheder.