Kapitalfonde skaber arbejdspladser

Læserbrev: Helge Madsen fra Odense gør i lørdagsudgaven af Stiften sig til talsmand for at begrænse køb af virksomheder, især til fonde, og han svarer på et indlæg fra Niels Jørgen Hansen i Stiften fra 14. ds.

Underligt, at Madsen fik optaget sit indlæg, der på ingen måder er fakta. Tværtimod. Rigdommen i Danmark skyldes dygtige ansatte med en høj købekraft og ikke fonde, der opkøber virksomheder i Danmark. Kapitalfonde er vigtigt for samfundet. De skaber masser af arbejdspladser, og det er noget vrøvl af Madsen at påstå, at kapitalfonde ikke betaler skat.

Nu er beskatning ved salg af virksomheder endnu ikke godkendt af et flertal i Folketinget, og bliver det godkendt, vil samfundet Danmark ikke blive sorteper på nogen måde. Det er enorme tal af nye virksomheder, og selv om mange går nedenom, vil det være tåbeligt at forbyde innovative mennesker at starte ny virksomhed op. Vor berømte dansker Søren Kierkegaard sagde engang: prøv, og prøver du ikke, taber du måske dig selv for altid.