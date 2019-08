Læserbrev: I et af de seneste udfald fra Finn Wagner 30. juli vedr. kapitalfonde er han gået helt galt i byen og får blandet indtrykkene fra mit indlæg fra 20. juli sammen med Niels Jørgen Hansens erhvervsklumme fra 14. juli.

Hans indlæg er meget usammenhængende og har ikke ret meget med mit budskab om familieoverdragelser af virksomheder at gøre.

Om kapitalfonde betaler skat, har jeg ikke udtalt mig om. Jeg har blot gjort opmærksom på, at det er meget attraktivt for en virksomhedsejer at sælge sin virksomhed til en kapitalfond frem for at holde skruen i vandet og drive den ejerledede virksomhed videre selv eller i familieregi.

"Kapitalfonde skaber arbejdspladser" skriver Wagner. Nej kapital skaber arbejdspladser. Og den kan jo skaffes på flere måder.

Bankerne kunne nøjes med at beskæftige sig med det, de er sat i verden for - bl.a. at låne penge ud til veldrevne og seriøse virksomheder.

Dermed ikke sagt, at kapitalfonde med internationalt udsyn, ekspertise og - kapital - er unødvendige, men det virker, som om at det er ved at gå over gevind også indenfor det offentlige, som sælger ud af arvesølvet og "folkeaktierne".