Kaos hos Skat er ikke it-systemernes skyld - det er menneskers fejl

Britta Schall Holberg er en gæv kvinde. I avisen Danmark 2. marts roser hun den danske befolknings sagtmodighed, som samtidig vækker hendes undren.

Hendes ærinde er det aldeles utålelige og skandaløse rod, som hersker i skatteministeriets regi. Det undrer hende - og med god grund - at den danske befolkning ikke for længst har reageret på oplysningen om, at Skat har et tilgodehavende hos skatteyderne på mere end 115 mia. kr.. Til sammenligning er værdien af alt, hvad der produceres i Danmark i disse år ca 2.215 mia. pr. år. Samlede skatter og afgifter udgør ca. 43 pct. - altså godt 950 mia. Sammenlignet hermed udgør de ikke betalte skatter ca. 12 pct.

Dette tilgodehavende er Schall Holberg meget utilfreds med. Der er altså nogle, som fru Holberg kalder for kernedanskere, der undlader at betale skat, mens andre der betaler halvdelen eller mere af deres indkomst i skat, blot skal se på. Og så kommer forklaringen:

Det er det dyre it-system, som har kostet over en milliard, der har svigtet.

Jeg er ked af at måtte sige det, men det er altså noget sludder. Et it-system er at sammenligne med en regnemaskine. Også her kan der ske fejl, men de er menneskeskabte, og det samme er tilfældet med et it-system. Det er lavet af mennesker, og det betjenes af mennesker. Derfor er det mennesker, der har svigtet.

Det er dem, som vi har valgt, der har svigtet, og også de, som er ansat i det statslige system, vi kender som Skat. Embedsmændene har svigtet ligeså vel som politikerne, og det er en uforskammethed uden lige at skyde skylden over på noget maskineri og en mængde software, som også er menneskeskabte, men den største uforskammethed er den, der bliver begået mod de mennesker, som har betalt den pålignede skat. At muligheden for at unddrage sig at betale skat foreligger er ikke nogen accepta­bel undskyldning.

Ud over de skandaløse forhold, som fru Holberg gør opmærksom på, skal man huske på, at der i tilfældet Skat også har været sager, hvor statskassen er blevet lænset for adskillige milliarder som følge af dels egentlig kriminalitet og dels blot sløseri.

I disse dage kan man i medierne følge sagen om Britta Nielsen og hendes børn mv., hvor svindelens beløb nu er steget til over 120 mio. Samtidig læser og hører man om manglende finansiering af ydelser til ældre og om ændringer på sundhedsområdet, hvor man godt kan komme til at tvivle på, om de kan gennemføres uden yderligere skandaler.

Det er oplevelsen af sådanne idelige svigt, der kan føre til uventede reaktioner fra befolkningens side. I den sammenhæng er det vel tilstrækkeligt blot at minde om De Gule Veste i Frankrig. Oplevelsen af svigt og politisk arrogance kan have mange og uventede konsekvenser.

Jeg forstår godt, at Britta Schall Holberg efterlyser et ramaskrig fra de forurettede, og hendes udsagn: "Staten har i den grad bevist, at den er elendig til at styre både penge og indsats," kan jeg fuld ud tilslutte mig.