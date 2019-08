Kan man sige nej til et job?

Læserbrev: Forud for "Velfærdsmødet" flg. spørgsmål til Brian Dybro:

Med hvilken begrundelse kan den ledige, arbejdsparate person afslå et jobtilbud fra arbejdsformidlingen? Det kunne jeg godt tænke mig at få lagt for en dag. Der har jo ifølge Michael Eskamp Witek (FS 11.8.) været 4000 nye, ledige job inden for de sidste to år i Odense kommune. Hvad gør kommunen? Den udarbejder en virksomhedsstrategi. Den opretter en beskæftigelsesalliance. Har kommunen berøringsangst over for de ledige? Hvad gør den helt lavpraktisk over for den ledige? Hvordan griber kommunen fat om nældens rod? Jeg vil til slut gøre opmærksom på Jørgen Jelstrups udmærkede læserbrev den 11.8.