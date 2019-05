Kan du huske sagen med Morten Messerschmidt?

Så fik vi stemt til Europaparlamentsvalget - for mit vedkommende både med en vis glæde og en vis skepsis. Glæde, fordi jeg tror på, at med et fælles Europa undgår vi at komme i krig med hinanden. Jeg tror på, at ved en fælles indsats kan vi modstå presset fra migranter, som vil til Danmark og nyde godt af vores velfærd. Jeg tror på, at en fælles koordinering af klima- og miljøindsatsen er nødvendig. Og meget mere.

Men jeg er også skeptisk. Skeptisk, fordi at der i EU også opleves en del korruption. Lad mig blot nævne en enkelt.

Kan du huske sagen om Morten Messerschmidt, Meld og Feld. Dansk Folkeparti undersøges for øjeblikket af EU's antisvindel-enhed OLAF i en sag om mistanke om misbrug af EU-midler.

Sagen handler om det europæiske politiske parti MELD og den tilhørende fond FELD, som Dansk Folkeparti var medlem af. Morten Messerschmidt var formand for MELD, frem til partiet blev nedlagt.

OLAF har endnu ikke afsluttet undersøgelsen, og det trækker ud. Men det er ikke kun Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt, som er i skudlinjen.

Der er også MEP'ere fra andre lande involveret. Hvor anklagerne om svindel er endnu værre! Så det er åbenbart en kompleks sag. Lige nu kan man frygte, at sagen helt bortfalder, fordi man i OLAF ikke kan få beviser nok. Ærgerligt, for der er ingen tvivl om, at MELD/FELD brugte penge på en måde, vi andre ikke ville gøre.

Med denne sag hængende over hovedet flygter Morten Messerschmidt nu fra Europaparlamentet og vil vælges til Folketinget. Ingen tvivl om, at han er en dygtig politiker - måske for dygtig. Derfor er han ikke en stemme værd.