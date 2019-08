Kald. Når det hele giver mening i 1. klasse

Synspunkt: Kære læser, her den anden dag begyndte min kristendomslærer på UCL, Marianne Vihøj, at tale om det "at være kaldet." Som De sikkert kan fornemme, så virkede det meget gammeldags og højtideligt, næsten som en hurtig studietur til middelalderen siddende i munkekutte på en skramlende oksekærre. Men måske er det alligevel ikke så gammeldags, som jeg troede ... Ser De jeg gik nemlig hjem og tænkte over det her med at være kaldet, og ikke kun til kirke og kloster, men også til et mere almindeligt jordisk arbejde her i det Herrens år 2019. Jeg nævnte det for min søn, som desværre misforstod og troede, at jeg talte om at være skaldet (pga. min voksende måne,) jeg lod det derfor ligge og tænkte mit.

Kære læser, måske tænker De som jeg, at det at være kaldet nok er blevet omskrevet til, at det man laver, skal give mening. Dermed er vi nok mange i dag, som er kaldet, for i dag modsat i middelalderen er det ikke kun overlevelse, men også drømmen om det gode job, som spiller ind, det at det skal give mening, det man laver. Jeg tror, at vi alle oplever den slags, det at noget pludselig giver mening, og oftest kommer det ud af det blå.

For et lille stykke tid siden var jeg støttelærer i en 1.klasse, og faget var matematik. Matematik har jeg ellers et noget anstrengt forhold til, det er lidt som med grønkålsuppe; jeg accepterer, at det eksisterer, men det er ikke min livret. Jeg havde før været støttelærer i klassen og kendte fra gårdvagttjansen nogle af eleverne og især en, en lille stille pige med skæve briller, som ofte virkede lidt uden for klassens fællesskab i pauserne, men ikke uden for mit.

Det viste sig, at min lille gårdvagtsven skulle have hjælp til at lægge tal sammen. Jeg satte mig derfor mellem hende og den åben madpakke med modnet makrel, som stod på bordet ved siden af mælken, på en af de der, for voksne, små og besværlige hårde træstole.

Vi fik lavet det meste, og hun var så tæt på at knække koden, og jo tættere hun kom, jo tættere rykkede hun på mig. Hun havde bogstaveligt sine sko ovenpå mine, da timen sluttede. Der var kun lige plads til en klemt high five og et bredt smil. Hun var gået fra et frustreret "det kan jeg ikke finde ud af" til et smilende "jeg laver resten hjemme."

Efter pausen skulle vi til idræt, og klassen var energisk og højlydt masende godt på vej derned, mens jeg skyndte mig at låse døren. Jeg stak nøglen i lommen og vendte mig. Pludselig var der en lille hånd, som tog min. Lige dér, sammen med min lille matematikmakker, blev min løn ligegyldig, og det hele gav mening.