Kære politikere. Vi skal tjene pengene, før vi kan bruge dem

Med kort tid til, at vi danskere skal sætte vores kryds til folketingsvalget, må vi desværre konstatere, at virksomhedernes vilkår tilsyneladende ligger langt nede på prioriteringslisten hos såvel politikere som hos danskerne generelt. I hvert fald handler debatten i langt højere grad om at fordele pengene end om, hvordan vi tjener dem.

Men vi kan ikke have et stærkt samfund her på Fyn i uden stærke virksomheder, som skaber vækst og job. Og virksomhederne kan til gengæld heller ikke klare sig uden skoler, pasningstilbud, infrastruktur, som kommune, region og stat leverer den anden vej. Det er den gode cirkel, vi har i Danmark, som er så vigtig for vores succes.

Danske virksomheder og deres medarbejdere bidrager med 550 mia. kr. til de offentlige pengekasser gennem skatter og afgifter - om året. Alene i Odense kommune er det 13,6 mia. kr. Det viser en ny stor DI-undersøgelse af virksomhedernes "velfærdsaftryk". Et andet eksempel er Svendborg Kommune, hvor virksomhederne skabte cirka 9.800 lokale fuldtidsjob i 2017 og bidrog med skatteindtægter for cirka 2,6 mia. kr. sammen med deres medarbejdere. For disse skatteindtægter kan man på landsplan f.eks. have 1.000 sygeplejersker og 1.200 pædagoger ansat, betale SU til 10.000 studerende samt bygge 100 km. cykelsti. Hvert år. Altså jo jo bedre, virksomhederne klarer sig, desto flere medarbejdere kan de ansætte - og desto flere penge er der til velfærd.

Derfor er det også så bekymrende, at virksomhederne på Fyn er ved at løbe tør for det brændstof, som holder gang i væksten: Nemlig medarbejdere. På Fyn, se side 5 i vedhæftede rapport ender tæt på hver fjerde forsøg på at finde den rigtige kandidat til en stilling forgæves. Det kan betyde, at virksomhederne må sige nej tak til kunder, der gerne vil placere en ordre.

I de seneste år er det ikke mindst udenlandske medarbejdere og seniorer over 60 år, der har bidraget til væksten ude i virksomhederne - og til opsvinget i dansk økonomi. Alligevel ønsker nogle politikere at differentiere pensionsalderen og dermed give ret til tidligere pension for nogle danskere. Samtidig er politikerne skeptiske over for at give virksomhederne bedre muligheder for at tiltrække flere udenlandske medarbejdere. Det kan desværre komme til at betyde, at vi lægger en kraftig dæmper på væksten og dermed også på, hvad vi har råd til på Fyn.

På virksomhedernes vegne vil jeg gerne opfordre såvel borgere som politikere til at huske på den gode cirkel, vi har i Danmark - hvor virksomhedernes vilkår og et godt velfærdssamfund er integrerede dele af det samme positive kredsløb. For kun hvis virksomhederne og deres medarbejdere får de bedst mulige rammer for at skabe lokale job og vækst, kan vi blive et endnu rigere samfund med råd til at investere i at skabe den fremtid, vi drømmer om.

Vi har et fantastisk godt udgangspunkt i Danmark for at skabe et åbent og velstående samfund i vækst og balance - i fællesskab. Men det kræver, at politikerne - også i et valgår - husker den motor, som bidrager med 550 milliarder kroner til den danske velfærd: De private virksomheder og deres medarbejdere.