Kære politikere: Det kunne være dejligt at kunne komme rundt i byen, selv 100 år senere

"Hvert Foraar kommer vi tilbage til en Sag, der ikke kan klages nok over. Det er den Tilstand, hvori færdselsvejene til Odense befinder sig. En Tilstand. Der, særlig for Søndre Boulevards Vedkommende, grænser til det skandaløse."

Til forveksling kunne dette godt lyde som en udtalelse fra nutiden, men ikke desto mindre kan starten på dette debatindlæg findes 100 år tilbage i Fyens Stiftstidende. Jeg er dags dato den 25. maj 2019 faldet over debatindlægget, som er nøjagtig 100 år gammelt i dag, men som stadig den dag i dag, er lige så relevant som dengang. "Hvad enten man befærder sig denne kommunale Gade pr. vogn, pr. Automobil eller pr. motorcykel. Sker det kun med den yderste Fare for liv og Lemmer. Ja, og for mere end det. Thi Vejen er så hul-fyldt. Hvis man kan bruge det Udtryk, at man under Kørslen gennemgaar Rystelser. Der faar de indvendige Dele til at danse Storkedans og Hjernen til at true med at smutte ud baade af Øren og Mund. Dette er ingen Overdrivelse. Og vi vil derfor ikke anbefale "rette Vedkommende" at forsøge at overbevise sig om vor Paastands Rigtighed, Thi Vedkommende vilde da næppe mere være istand til at forestaa det Forbedringsarbejde, der er paakrævet nødvendigt."

Det er ingen hemmelighed, at vi også igennem den seneste tid har haft udfordringer med at komme rundt i byen, grundet særligt etableringen af letbanen og lukningen af Thomas B. Thriges Gade. Resultatet indtil videre har været en forhindringsbane, hvor trafikken til tider er gået helt i hårdknude, og vejene åbner og lukker fra den ene dag til den anden.

"Det Stykke af Boulevarden. Der blev lagt om for et Aarstid siden. Er taaleligt, men langt fra ideelt, og i det hele taget vil sikkert de fleste Mennesker, der ad Søndre Boulevard søger at komme her til Byen for at aflægge den et Besøg, skyndsomt vende om igen, inden de naar Sygehuset. Hvis Farten over Hullerne da ikke tvinger dem til et ufrivilligt ophold i nævnte Bygning."

På en og samme tid er bygningen af det nye OUH påbegyndt. Hvilket alt andet lige understreger behovet for en velfungerende infrastruktur, da trafikken igennem byen også har båret præg af en stigning i den tunge trafik, da der heldigvis er godt gang i byggeriet i Odense for tiden. Det er ligesom for 100 år siden ikke den bedste velkomst, man får, når man kører ind til Odense, da vejarbejdet, udover at være grimt, også er besværligt at komme rundt i.

"Søndre Boulevarden er i en slettere Forfatning end den sletteste Bivej her i Landet. Og det syntes vi ikke, Odense Kommune kan være bekendt. Det er saa ærgeligt at tænke paa, at vi ser vore dyrt betalte Skatter gaa til f.eks. At gøre Kongens Have til en Udørken og andre sørgelige Foreteeleser. Havde man anvendt Pengene til at gøre de kommunale Tilkørselsgader til Byen farbare. Vilde man dog i hvert fald have kunnet sige, at de var vel givet ud. Men selvfølgelig kan der være nogen Plan i at afskrække Folk fra at komme hertil ad Landevejen, hvis man vil undgaa, at altfor mange Fremmede skal faa et indblik i, hvorledes Kommunen i den indre by behandler det. Der var en af dens fornemmeste Prydelser."

Samme betragtning om, at jeg ikke synes, at Odense Kommune kan være det bekendt, deler jeg, da jeg synes, Odense kunne fremstå så meget bedre, end den gør i dag. Jeg kunne også komme på nogle nutidige projekter, som kunne sammenlignes med at gøre Kongens Have til en "udørken", men dette vil jeg undlade. Fordi vejenes stand ikke er en konsekvens af forsømmelse som dengang, men omvendt en investering i en endnu bedre infrastruktur i Odense, hvilket jo i og for sig er en god ting. Den appel, som jeg adresserer til kommunalpolitikerne i dette debatindlæg, lægger op til: at vedtagelsen og udførelsen af det næste store infrastrukturprojekt bliver udskudt. Om det så er anden etape af letbanen eller noget helt andet, indtil efter vi har mærket følgevirkningerne af letbanen, Thomas B. Thriges Gade og opførelsen af det nye OUH. Giv byen tid til at puste ud og nyde en velfungerende infrastruktur til en forveksling.

"Naa, der er jo et gammelt Ord. Der hedder, at man skal aldrig ærgre sig, for om hundrede Aar er alting glemt. Men for os, der lever nu . Er det jo en ringe Trøst. At Søndre Boulevard maaske om hundrede aar er bleven i en saadan Tilstand, at man kan færdes der. Og. For resten til den Tid kan det vel være det samme. For saa flyver vore Efterkommere over den." - Den ærgerlige.

Det kan godt være, at vi ikke indfrier formodningen om, at vi hundrede år senere flyver over Søndre Boulevard, men måske vi kan få lov at opleve en by med et vejnet, som kan få sig en lille pause fra større anlægsprojekter.