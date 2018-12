Nu er jeg jo ikke egentlig gammel, men jeg er alligevel tættere på alderdommen end i går. Julen får altid mine tanker hen imod en status, endnu et år, endnu en ujævn ring i livets træ og endnu et ustoppeligt skridt tættere på noget, som vi ikke taler om i familien.

De halvtreds år ligger lurende i midten af maj, så tanker om aldersrelaterede ting er stigende. Jeg overvejer f.eks. at flytte, og heri indtænker jeg automatisk ting som: "Stueplan, hvis jeg nu skulle få rollator." "Alderdom er ikke værst, hvis man tænker på alternativet..." siger mine alderskolleger.

Jeg er dog ikke ubetinget enig, for alderdommen indebærer sandsynligvis tre trælse ting ... det første er dårlig hukommelse, og de sidste to husker jeg ikke - men bekymrer mig, det gør de.

Jeg ser dagligt tegn på, at jeg langsomt og ustoppeligt som en gletcher på vej mod havet, lægger afstand til barndommen, konfirmationsbillederne og ikke mindst mit kraftige og mørke hår. Åbner jeg køleskabet, så er der nu mere mad, end der er øl, og jeg kommer med anstrengte lyde, når jeg fjerner plaiden og rejser mig fra sofaen.

Det er nok at sætte det hele lidt på spidsen. Dette skyldes efter sigende, at jeg stadig er noget barnlig. Jeg tænker dog, at hvis man ikke er rigtig voksen-alvorlig som halvtredsårig, ja så behøver man vist ikke tænke mere i det - heldigvis. Sagen er, at jeg er for ung indeni til at føle mig så gammel udenpå. Det er, som om min alder er 10 år ældre end jeg.

Der er dog også lyse stunder i grubleriet, eksempelvis et lille smil den anden dag. En ung mand sendte mig et "hold kæft nu blev den gamle idiot endelig færdig" blik, da han overtog min styrketræningsmaskine i Fitness World. Han satte sig godt til rette, og efter et par tekniske ansigtsudtryk hiver han godt til, for så at være nødt til at tage vægte af, sådan lidt diskret med blikket alle andre steder end i min retning ... kære, kære lille Ikaros ... Ak ungdommens overmod, jeg har været der mange gange, og jeg savner det. Jeg er desværre blevet lidt for fornuftig med alderen, som en rutineret håndværker tager jeg det rette værktøj med første gang, og behøver ikke løbe frem og tilbage.

Er det i orden at klage over at ældes, når der er så mange i verden, der bliver nægtet netop dette? Status i år må vel være, at jeg endnu ikke er æresmedlem i Morten Korch-rollespilsklubben, og jeg har heller ingen knudret stok med emblemer fra Harzen og Himmelbjerget, som min far havde det.

Jeg får lyst til at sige: Kære, lille Ikaros, flyv, flyv så højt du kan ...