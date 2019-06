Kære læser. Træf dit valg - stem for pokker!

Leder - Fyens Stiftstidende.

Godmorgen! Du er vågnet op til en ganske særlig onsdag. Det er grundlovsdag - dagen hvor vi markerer, at Danmarks Riges Grundlov den 5. juni 1849 gjorde op med enevældet og sikrede det lovmæssige grundlag for, at vi i Danmark lever i et frit, demokratisk og forpligtende fællesskab. Så alene af den grund er 5. juni værd at markere. I år er det tilmed dagen, hvor du og jeg sammen med de godt 4,2 millioner stemmeberettigede har muligheden for at være med til at sætte navn på de 179 mennesker, der betroes pladsen i Folketinget. Derfor bliver grundlovsdag 2019 afgørende for dig og mig og Danmark i de kommende år.

Jordnært og livsvigtigt Dagens valg handler nemlig om meget andet og langt vigtigere emner end politikere, der svømmer ud på dybt vand for at komme i tv. Om statsministerkandidaters uheld med el-pærer og held med nedfaldende tagsten. Eller om provokatører, der har sat helt nye standarder for, hvor lavt man kan synke for at fiske vælgere, der stemmer på en bund af fordomme, grundangst og oplevelsen af ikke at blive hørt af den politiske elite. Dagens valg handler eksempelvis om noget så jordnært og livsvigtigt som kvaliteten i den behandling, vi kan få, når vi bliver syge. Det handler de vilkår, vi byder dansk erhvervsliv. Det handler om kvaliteten af de uddannelser, der skal sikre os kloge hoveder og hænder til et arbejdsmarked, der hungrer efter medarbejdere. Det handler om de vilkår, vi vil byder vores alleryngste i dag og den klode, vi overlader til dem i fremtiden. For nu bare at nævne en håndfuld af valgets vigtige temaer.

Hjælp at hente Der er nok at forholde sig til. Og nej, der findes ikke lette svar på alt. Faktisk kan det ligefrem opleves en smule forvirrende at stå med retten til at træffe et frit valg. Hvis du har det sådan efter en lille måneds landspolitisk tæppebombning i alle landets medier, så er der hjælp at hente. Som del af vores omfattende valgdækning har vi lavet præsentationer af de 13 partier, der stiller op til Folketingsvalget. Vi har gjort os umage med at skildre partierne og kandidaterne, så du kan se forskel på på nuancerne i den politiske farveskala:

Er du stadig i vildrede, kan du gøre som 73.000 andre vælgere: tag kandidattesten herunder og se, hvem af de 77 opstillede på den fynske stemmeseddel, der flugter bedst med dine værdier og dine holdninger. Vi har kort sagt gjort os umage med at klæde dig på til at vælge på et oplyst grundlag. Så vær med til at gøre denne grundlovsdag til en ganske særlig en af slagsen. Gå ud og træf dit valg. Stem for pokker! Godt valg og god grundlovsdag.