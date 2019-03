Kæmp for de danske værdier i stedet for at kæmpe mod de andre

På kant: Folketingsvalget nærmer sig, og alle partier er fremme i skoene. Valgkampen er ikke officiel er skudt i gang, men er vi er alle klar over, at 95 pct. af alt, hvad der kommer fra Christiansborg, er en del af valgkampen.

Indvandrer- og flygtningepolitik kommer uden tvivl igen til at blive en afgørende faktor i valgkampen. Det er nemlig noget, som ligger mange danskere på sinde - og udover klimaet, så er det nok en af de største udfordringer, som Europa - og dermed også Danmark - står overfor.

Jeg er selv en af dem, som ivrigt deltager i indvandrer- og flygtningedebatten, men jeg er fortaler for, at vi bruger mere tid på at kæmpe for de danske værdier fremfor at kæmpe imod islam.

Jeg anerkender 100 pct., at vi har store udfordringer med islam (husk: Islam er ikke alle muslimer), men jeg tror dog på, at vores danske værdier er stærke nok til at modstå Islam, hvis vi vel at mærke begynder at tro noget mere på dem og kæmpe noget mere for dem.

Jeg føler tit, at vi glemmer os selv og de værdier, som vores forfædre og mødre kæmpede for. Det undrer mig for eksempel , at mange i dag kun kæmper for kvinders ret til selvbestemmelse, men ikke imod de ideologier, som umuliggør kvinders selvbestemmelse. For hvad er et frit valg værd, hvis der i virkeligheden kun er to ting at vælge imellem, og den ene ting kan koste én alt?

Hvis vi kæmper for de danske værdier, så kæmper vi for 100 pct. ytringsfrihed, 100 pct. ligestilling og seksualfrihed - både for mand og kvinde - og sidst men ikke mindst kæmper vi dermed for demokratiet. Så uanset hvilken etnicitet, religion eller hudfarve du har: vis du tror på de danske værdier, så støt dem, for vi har noget helt unikt i Danmark - og det skal vi passe på.