Kæledyr. Min kloge, trofaste hund

Læserbrev: Alle, som har hund, ved, hvor trist det er, når ens mest trofaste ven bliver gammel og snart skal rejse til hundehimlen.

Jeg husker tydeligt, da hun var en lille, varm, blød hvalp, der skulle ud om natten, men glemte, hvad hun skulle ud for og bare tumlede rundt. Nu skal hun igen ud om natten. Hun kommer og puffer til mig. O.k., så går vi. Det vil sige, at jeg nu skal hjælpe hende med trapperne, så vi giver os god tid.

Jeg kikker stjerner, mens jeg filosoferer over, hvor hurtigt årene sammen med hende er gået. Jeg står og tænker på alle de glade minder, hun har givet os. Vi finder ikke et mere klogt, trofast og tilgivende væsen.

Jeg bliver trist, når jeg gang på gang kan læse om mennesker, der vanrøgter et så klogt og tillidsfuldt dyr. De personer må være tomhjernede, uintelligente og afstumpede. Mon deres IQ er på højde med de dyr, de lader deres frustrationer og magtliderlighed gå ud over?