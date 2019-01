KMD solgt igen igen. Når milliarderne ruller

I 2008 solgte Kommunernes Landsforening KMD - det tidligere KommuneData - til EQT og ATP for to milliarder kroner. Og nu, 10 år efter, lige før nytår 2018, videresolgte Sampension og den amerikanske kapitalfond Advent KMD til den japanske teknologikoncern NEC for omkring otte milliarder kroner. Ved salget i 2008 var formanden for KL's bestyrelse borgmester Erik Fabrin (V), og næstformanden var rådmand Anker Boye. I KL's bestyrelse sad endvidere bl.a. kendte profiler som overborgmester Ritt Bjerregaard, København, og borgmester Nicolai Wammen, Aarhus (S). KL var indtil salget i 2008 stærkt repræsenteret i KMD's bestyrelse, og formanden for KMD's bestyrelse var på salgstidspunktet rådmand i Odense Kommune, Anker Boye. KMD var skabt af de danske kommuner i 1972 ved en fremsynet beslutning om at fusionere lokale selvstændige kommunalt ejede edb-centraler, bl.a. i Odense. KMD havde inden salget til EQT en milliardomsætning og et årligt overskud i omegnen af et par hundrede millioner kroner - som blev returneret til ejerne, kommunerne. De danske kommuner havde med andre ord i fællesskab skabt en høne, der lagde guldæg. I den situation ville de fleste nok vælge at give hønen noget mere at leve af, men ak nej. KL solgte i december 2008 KMD til en kapitalfond bestående af EQT og ATP for to mia. kr. EQT og ATP solgte efter tre et halvt år KMD videre til den amerikanske kapitalfond Advent og Sampension for 6,7 milliarder kroner. Har kommunerne så solgt KMD godt nok i 2008, når EQT og ATP efter tre et halvt år kan sælge virksomheden videre til en ny kapitalfond med en fortjeneste på næsten fem milliarder kroner? Svaret er vel, at ledende skikkelser i KL må have siddet tilbage med en ualmindelig dårlig smag i munden. Nu er KMD så handlet igen. Denne gang til otte milliarder. Det må siges at være noget af en prisstigning på 10 år. Fra to milliarder i 2008 til otte milliarder i 2018. Kommunerne fik to milliarder for hønen med guldæggene, og skiftende kapitalfonde fik efterfølgende vredet en fortjeneste på seks milliarder ud af KMD. Kommunernes salg af KMD er sket mere upåagtet end statens salg af dele af Dong, men også i tilfældet KMD har en kapitalfond tjent flere hundrede procent på rekordtid. Det er rystende, at folkevalgte på den måde ødsler samfundsskabte værdier væk. Ved salget i 2008 af KMD til en bundlinjefikseret kapitalfond lykkedes det for KL at hælde samfundsskabte værdier for flere milliarder kroner ned i et hul i jorden.