En journalist fra avisen tog for 50 år siden på rundtur i Odense for at undersøge, hvor handicapvenlige de offentlige bygninger og kulturinstitutioner var. Resultatet var ikke imponerende. F.eks. var det ikke muligt for en person i kørestol at komme op ad trappen til skattekontoret på rådhuset, og i det nyere Hafniahus, hvor revalideringscentret havde til huse på 2. sal, kunne kørestolen ikke være i elevatoren. Problemet var ikke mindre ved indgangen til Odense Centralbibliotek på Klosterbakken, hvor man først skulle ned ad en trappe til indgangen og derefter op på 1. sal til udlånssalen. Formanden for Landsforeningen af Vanføre på Fyn, bogholder Herluf Hansen, havde sammen med sin kone, lærerinde Aase Hansen, været med avisen rundt og var på dagens billede endt ved de ni trin, der førte ned til Centralbibliotekets hovedindgang - hvorefter der var mange flere trin op til bogudlånet på 1. sal. 60 år efter er situationen på stedet den samme (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

