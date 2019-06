Juni 1969: Bøfgilde for smededrenge

Den gamle tradition med at afholde et bøfgilde for de smededrenge, der havde hjulpet til i forbindelse med skyttelaugsdagen, blev for 50 år siden stadig holdt i hævd, denne gang med de to yngste oldermænd i Odense kongelig privilegerede borgerlige Skyttelaug, direktør A. Thybo og civilingeniør Jørgen Mengel, som værter. Ved bøfgildet beværtede man smededrengene med alle de engelske bøffer, de kunne spise. Gildet blev afholdt i Fyns Forsamlingshus; efter spisningen blev der sunget frimodige sange, og som afslutning på aftenen blev der vist en morsom film. Her ses smededrengene under middagen (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

