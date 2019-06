Juni 1959: Rejsegilde på ny bygning til Næsby Skole

Næsby Skole kunne for 60 år siden holde rejsegilde på en ny toetages bygning, der skulle rumme fire klasseværelser, et lærer- og et lægeværelse. I kælderetagen blev der plads til to store ungdomslokaler, et hyggerum og køkken, alt sammen beregnet for ungdommen. Den traditionelle rejsegildebajer blev drukket på toppen af den nye bygning og indtoges af fra venstre murermester E. Neumann Jensen, Næsby, ingeniør Mogens Larsen, Odense, sognerådsformanden, skoleinspektør Carl Jeppesen, kommuneingeniør Chr. Leimand, skoleudvalgets formand, Carl Christensen, murermester Aage Neumann Jensen og sognerådsmedlem, landsretssagfører Raymond Jørgensen. Den lille purk nederst til højre, der måtte tage til takke med en sodavand, var ikke navngivet, så hvis nogle af læserne kan hjælpe, er man velkommen til at kontakte Stadsarkivet på e-mail: historienshus@odense.dk eller på telefon 6551 1030 (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

