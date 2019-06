Juni 1959: Frøken Odense på indkøbstur

Frøken Winnie Lund fra Odense gik for 60 år siden rundt i lidt af en drømmeverden. Ved en festlighed i Zoo Tivoli var hun blevet kåret til frøken Odense, hvor en af følgegevinsterne var 1000 kroner til indkøb i odenseanske forretninger. På dagens billede er Winnie Lund i færd med indkøbene, hvor hun får opfyldt et længe næret ønske, nemlig en pladespiller, som hun her er i færd med at afprøve. Efter indkøbsturen sluttede dagen med et besøg på Odense Teater, hvor hun hilste på skuespillerne Gert Bastian og Gerda Svenneby og fik blomster af direktør Helge Rungwald. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

