Juni 1959: Folkefest på Odense Stadion

23.400 betalende tilskuere overværede for 60 år siden lokalopgøret på Odense Stadion mellem B1909 og OB, hvortil skal lægges 1200 gratister, ungdomsspillere fra de to klubber med mere. Altså næsten 25.000. Det var næsten 5000 flere end det hidtidige rekordtal, der stammede fra kampen året før mellem de samme to klubber. Det skal for en ordens skyld nævnes, at B1909 vandt kampen 4-2 på mål af Palle Hansen og Boris Christensen, der begge scorede to gange. For OB scorede Ib Hauervig og Finn Normann. På dagens billede ses en stor flok af ungdomsspillerne, der var heldige at komme med som gratister til rekordkampen (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

