Juli 1969: Træning forud for VM

De 26 herrehåndboldspillere, der for 50 år siden var udtaget til landsholdets bruttotrup forud for VM i Frankrig i februar-marts 1970, havde hver især af landsholdets trænerstab fået udleveret et træningsprogram, der skulle sikre, at deres form ikke dalede uden for vintersæsonen. Hver 14. dag samledes spillerne til fælles træning, og spillerne vest for Storebælt trænede skiftevis i Aarhus, Vejle og Odense. Fyn var repræsenteret med fire spillere. Det var Kay Jørgensen, Keld Andersen og Claus From fra Stjernen og Uffe Madsen fra Tarup/Paarup. Her hjælper tre af de fynske VM-kandidater hinanden under træningen. Fra venstre er det Claus From, Keld Andersen og Uffe Madsen (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

Som abonnent kan du få adgang til alle udgaver af Fyens Stiftstidende siden 1772. Log in på fyens.dk og vælg e-avisen.