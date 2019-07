Juli 1969: Svinedrengen i Den Fynske Landsby

I 1965 begyndte skuespilleren Klaus Pagh, for egen regning og risiko, rækken af H. C. Andersen-spil i Den Fynske Landsby med opførelsen af Svinedrengen. For 50 år siden valgte man at genopføre stykket, nu med Klaus Pagh som kunstnerisk leder og instruktør, og genganger var også skuespilleren Freddy Albeck i rollen som H. C. Andersen. På dagens billede ses Vibeke Arensbak som prinsessen og Peter Grant Larsen som svinedrengen (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

