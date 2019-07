Juli 1969: Supermarked for købmænd

Selvbetjeningssystemet var for længst indført for 50 år siden, da engros kolonialfirmaet Frigros åbnede landets første selvbetjeningslager med fuldt varesortiment. Princippet var nøjagtig det samme, som forbrugerne kendte i butikken: Kunden hentede selv sine varer på hylder på lageret, kørte dem på en transportvogn til kassen, betalte kontant og kørte dem selv hjem. På dagens billede er en købmand og hans hjælper i færd med at fylde en transportvogn, så de kan fylde hylderne op i deres butik til næste dags salg. Avisen nævnte ikke deres navne, så hvis nogle af læserne kan hjælpe, er man velkommen til at kontakte Stadsarkivet på e-mail: historienshus@odense.dk eller på telefon 6551 1030 (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

