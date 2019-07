Juli 1969: Spejdere bygger 40-dages hus

Det Danske Spejderkorps' 5. Odense Sct. Georgs Trop og Klan ville for 50 år siden realisere drømmen om egen tropshytte. Indsamling af flasker og gamle aviser havde ikke skæppet nok i kassen, så man indgik derfor en aftale med typehusfirmaet 40-dages huset om at bygge et af firmaets huse og tjene arbejdslønnen ved det. På billedet ses Jens Erik Rosengaard Jensen og Per Arne Sørensen i fuld gang som bygmestre. Når huset var færdigt, skulle man i gang med tropshytten (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet). Som abonnent kan du få adgang til alle udgaver af Fyens Stiftstidende siden 1772. Log in på fyens.dk og vælg e-avisen.