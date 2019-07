Juli 1969: Sommerferiekurser for skolepiger

Skårup Husholdningsskole ved Svendborg havde for 50 år siden åbnet dørene i sommerferien for skolepiger fra hele landet. Her kunne piger i alderen 9-13 år tilbringe 10 dage af deres sommerferie med at udfolde sig i køkkenet eller med forskellige hobbyarbejder og socialt samvær. Ideen til eksperimentet havde skolens undervisningsleder, Gutte Clausen, fået året forinden, da hun havde set en TV-udsendelse om, hvor svært mange børn havde ved at få tiden til at gå i sommerferien. De 56 piger boede to og to eller fire og fire, men som det ses på dagens billede, kunne der sagtens være flere piger på værelserne, hvis det rygtedes, at der var en åben rulle kiks (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

