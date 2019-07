Juli 1969: Rekordmange gæster i de fynske friluftsbade

Fyns fem offentlige friluftsbade havde for 50 år siden rekordmange besøgende på grund af det gode sommervejr. Især børnene benyttede sig flittigt af muligheden for at blive nedkølet og have det sjovt i det våde element. De fem friluftsbade lå i Odense, Morud, Ringe, Glamsbjerg og i Den gamle Have i Allerup. Her et udsnit af de besøgende badegæster i Morud Friluftsbad (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

