Juli 1969: Radiodyst mellem Nyborg og Korsør

Nyborg og Korsør dystede for 50 år siden mod hinanden i en radioquiz under ledelse af Arne "Myggen" Hansen. I quizzen skulle repræsentanter fra de to byer besvare spørgsmål om hinandens byer. Sejren gik til Korsør, der førte dysten fra start til slut. Her ses dagens panel. Fra venstre er det quizleder Arne "Myggen" Hansen, pantefoged Ove Petersen, Agnete Jensen, restauratør Arne Lundemann og Alice Hansen (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

