Juli 1969: Legeplads i Mølleløkken

Kommunen bevilgede for 50 år siden penge til på forsøgsbasis at oprette en legeplads i Mølleløkken i Kochsgadekvarteret i Odense. Legepladsen blev en stor succes, hvor mere end 100 børn boltrede sig dagligt under opsyn af to pædagoger. Da tiden nærmede sig, hvor det offentlige tilskud ophørte, arrangerede boligforeningen Mølleløkken, legepladsforeningen og stadsgartneren en forældredag for at give beboerne indtryk af de mange aktiviteter, der foregik. Interessen var så stor, at boligforeningens formand, Finn Orsby, meddelte, at man ville forsøge at videreføre legepladsen, når de offentlige midler ophørte. På dagens billede ses tre af brugerne, som avisen desværre ikke bragte navnene på, så hvis nogle af læserne kan hjælpe, er man velkommen til at kontakte Stadsarkivet på e-mail: historienshus@odense.dk eller på telefon 6551 1030 (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

