Københavns Lærerforening drev for 50 år siden feriekolonien "Knuds Minde" i Nyborg, hvor 54 drenge kunne få sol på kroppen i sommerens løb. Drengenes lommepenge blev ved ankomsten anbragt i "Kolonibanken", der stort set kun var en pengekasse, hvorfra de kunne hæve penge, som oftest til køb af is, sodavand eller lignende. På dagens billede har en af de unge sparere, Stig, stillet sig op ved kassererlugen i Kolonibanken for at få udbetalt 50 øre. De skulle bruges til et frimærke, der skulle på et brev til familien (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

Som abonnent kan du få adgang til alle udgaver af Fyens Stiftstidende siden 1772. Log in på fyens.dk og vælg e-avisen.