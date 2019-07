Ledelsen af Otterup Museum havde for 50 år siden fået den gode idé at indsamle erindringer blandt sognets ældre beboere. For optagelserne stod museets formand, skoleinspektør P. Vind, museets sekretær, gartner Georg Madsen, og lærer Ole Knudsen, alle Otterup. På dagens billede ses fire gæve Otterup-borgere, der deltog med deres erindringer til glæde for eftertiden. Fra venstre er det fhv. frisørmester Peter Groth, fhv. gårdejer Chr. Hansen, fhv. fotograf Carl Andreasen og fhv. vejmand Jens Chr. Jensen (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

