Juli 1969: Elevmøde i Ollerup

Henved 1.000 mennesker overværede for 50 år siden elevmødet på Ollerup Gymnastikhøjskole. I programmet var der indlagt flere afdelinger med svømning og udspring. Blandt andre viste Danmarksmesteren i udspring, Søren Svejstrup, prøver på sin kunnen. Her ses Søren Svejstrup svæve vandret i luften under et udspring, og i baggrunden ses et udsnit af de mange fremmødte, der beundrer Danmarksmesterens færdigheder (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

Som abonnent kan du få adgang til alle udgaver af Fyens Stiftstidende siden 1772. Log in på fyens.dk og vælg e-avisen.