Juli 1969: Amerikansk lynvisit i Kerteminde

Der var fest og musik på havnen i Kerteminde for 50 år siden, da Svenska Amerika Liniens luksusliner M/S Kungsholm ankrede op i Kertemindebugten. Hovedparten af Kungsholms 450 amerikanere skulle i land i Kerteminde. Omkring 100 af dem blev tilbage og nød Kerteminde, mens resten skulle på sightseeing i Nyborg og Odense samt på Egeskov og Stensgård. Her går de første amerikanske turister i land i Kerteminde til musik fra Danehofgarden fra Nyborg. I baggrunden ses Kungsholm ligge for anker ude på reden (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

