Juli 1959: Vundet bil blev straks solgt

Fru Herluf Hansen fra Henriettevej i Odense var for 60 år siden så heldig at vinde en af de biler, der var hovedgevinst i købmændenes købmandskaffe-lotteri. På billedet får hun sin gevinst overrakt af et triumvirat fra Købmandsforeningen med formanden Bernhard Rasmussen stående længst til venstre, købmand Pilt Rasmussen, Skibhusvej (i hvid kittel) og de danske købmænds næstformand, C. W. Sølling, Odense, der overrækker en kurv med gavebrev til den glade vinder i midten. Til højre ses hendes mand og datter. Fru Hansen valgte at sælge bilen kort efter overrækkelsen. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

Som abonnent kan du få adgang til alle udgaver af Fyens Stiftstidende siden 1772. Log in på fyens.dk og vælg e-avisen.