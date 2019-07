Juli 1959: Træningen i KFUM-parken indledt

Odense KFUM indledte for 60 år siden træningen til den kommende fodboldsæson under ledelse af Ernst Christensen. Dagens billede er taget under indøvelse af disciplinen indkast, og fra venstre ses efter træneren Ole Larsen, Tage Jørgensen, John Andersen, Jørgen Nielsen, Ib Alex Nielsen, Kaj Peter Larsen, Arne Petersen og John Hansen, der også var kendt fra Tarups divisionshold i håndbold. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

