Juli 1959: Skybrud over Middelfart og Nordvestfyn

Egnen omkring Middelfart og store dele af Nordvestfyn blev for 60 år siden ramt af et naturkatastrofeagtigt skybrud, som satte gader, kældre, lejligheder, haver og marker under vand. Ved jernbanedæmningen ved viadukten på Assensvej i Middelfart forårsagede de massive vandmasser, at 200 kubikmeter jord og grus skred af dæmningen og spærrede for viadukten. Ved jordskredet kom rangersporet til at svære frit i luften, som det ses på dagens billede (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

Som abonnent kan du få adgang til alle udgaver af Fyens Stiftstidende siden 1772. Log in på fyens.dk og vælg e-avisen.