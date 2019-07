Juli 1959: Skib i flammer

Som optakt til junior piratpokal-landsstævnet, som Odense Sejlklub for 60 år siden var vært for, brændte klubbens juniorafdeling en 7,5 meter lang kutter af foran klubhuset i Stige. Båden var skænket til klubben, for at juniorafdelingen kunne sælge dens jernkøl og tjene en skilling til klubben. Ved landsstævnet var der tilmeldt 14 piratjoller fra 14 forskellige byer. De 14 joller skulle på vandet fem gange for at få udskilt en vinder. Her ses den gamle kutter lige efter, at den var blevet antændt. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

