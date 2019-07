Juli 1959: Rekord for brevduetotalisatoren

Det var en veltilfreds formand for de fynske brevdueforeninger, der for 60 år siden blev fotograferet til avisen sammen med en af sine brevduer. Stenhugger Helmer Johansson fra Tingløkkevej kunne berette om ny rekord for brevduetotalisatoren ved Fyens Forum, hvor der blev spillet på duerne af et bredt udsnit af odenseanere - i 1959 således for omkring ½ mio. kr. på et år. Duerne til totalisatorløbene fløj typisk ikke så langt og nåede kun at være med i løb et par gange i deres levetid - deres evner skulle jo nødig være for kendte. Selv når de fløj over længere distancer, som f.eks. fra Antwerpen eller Amsterdam, kunne de holde en gennemsnitshastighed på op mod 70 kilometer i timen (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

