Juli 1959: Parkunderholdning i Munkedammen

Årets sommerunderholdning var for 60 år siden fordelt på flere af byens parker, men formålet var det samme, at generere overskud til fordel for børnehjælpsdagens komité. Driftige folk med Albanis reklamechef Erik Carset i spidsen etablerede indsamling af effekter, som så skulle byttes/sælges med forventet overskud. Ved et af arrangementerne, der blev afholdt i anlægget Munkedammen, kom grosserer J. Augustesen med en trillebør fuld af gode sager. Alt det indsamlede blev overdraget Erik Carset, der så skulle sælge eller bytte det inden næste underholdning, der skulle finde sted i Roesskovsparken. På dagens billede overrækker grosserer Augustesen en levende høne til Erik Carset, der dog ikke nåede at komme med på billedet. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

