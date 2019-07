Juli 1959: Opvisning til dyrskue

Det årlige dyrskue var for 60 år siden krydret med en lang række opvisninger - og ikke kun af dyr. For at trække gæster til dyrskuepladsen i Bolbro var der f.eks. indlagt en større gymnastikopvisning af elever fra Ollerup Gymnastikhøjskole. Seks af skolens mandlige elever viser her deres evner i håndstand på plint. Herreholdet var instrueret af skolens forstander, Arne Mortensen. Avisens medarbejder var begejstret for denne typiske "Bukh-gymnastik", som havde været i højsædet på Ollerup fra dengang, da forstanderen hed Niels Bukh, og herreholdet havde da også været på turné i England for at vise deres næsten artistiske kunnen frem (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

