Juli 1959: Englændere på tre hjul

Skt. Anne Plads i Odense dannede for 60 år siden ramme om en etapestart på 32 englænderes tur til København i 22 invalidebiler. De trehjulede køretøjer vakte stor opsigt på deres tur over Fyn, hvor især en motoriseret invalidecykel med karosseri af sejldug tiltrak sig folks opmærksomhed. Ved ankomsten til Odense blev englænderne budt velkommen af forretningsfører Knud Nielsen og Carlo Jensen fra Odense-afdelingen af Landsforeningen af Vanføre. Her ses et udsnit af de 22 køretøjer ved starten på Skt. Anne Plads (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

