Juli 1959: Det fynske fællesskue

Det fynske fællesskue var også for 60 år siden et rigtigt tilløbsstykke. Det foregik dengang endnu på det sted i Bolbro, hvor GASA senere kom til at bygge (mellem jernbanen og Odense Stadion), og der var masser af forskellige udstillinger. I en udstilling, der reklamerede for mejeriprodukter, tog fotografen dette billede af en baby, der var stillet op i en gennemskåret mælkejunge, dog næppe som et led i udstillingen. Avisen brugte ikke billedet for 60 år siden, og vi kender måske derfor ikke barnets navn, men hvis nogle af læserne kan hjælpe, er man velkommen til at kontakte Stadsarkivet på e-mail: historienshus@odense.dk eller på telefon 6551 1030 (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

