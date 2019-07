Juli 1959: Borgmester med sækkepibe

Med sækkepiber og trommer i spidsen marcherede et halvt hundrede skotske drenge i spraglede kilts fra The Boys Brigade, Kirkcaldy, for 60 år siden igennem byen på vej til rådhuset, hvor de blev budt velkommen af borgmester Holger Larsen. Skotterne, der var i Danmark som gæster hos Frivilligt Drenge Forbund, var ledet af løjtnant Henry O´Rrcant. Han overrakte en hilsen til Holger Larsen fra Kirkcaldys borgmester og en gave til byen i form af The Boys Brigades våbenskjold. Dagens billede er taget på rådhusets terrasse, hvor Holger Larsen skulle prøve at håndtere en sækkepibe - han afstod dog fra at støde i mundstykket. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

