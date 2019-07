Juli 1959: Autografjægere på Kragsbjerggaarden

At samle autografer var for mange børn en yndet fritidsbeskæftigelse for 60 år siden. Det var i sagens natur en fordel, jo mere kendte autografgiverne var, men mindre kunne også gøre det. Dagens billede er således taget ved vandrehjemmet på Kragsbjerggaarden, hvor besøgende også kunne blive bedt om at aflevere deres navnetræk. Det er her en autografsamlende Odensedreng, der har standset et par søde vandrerpiger for at få deres navn og adresse. "Det bliver sikkert vanskeligere, når han bliver ældre", tilføjede tekstforfatteren. Avisen bragte ikke navnet på ungersvenden, så hvis nogle af læserne kan hjælpe, er man velkommen til at kontakte Stadsarkivet på e-mail: historienshus@odense.dk eller på telefon 6551 1030 (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

Som abonnent kan du få adgang til alle udgaver af Fyens Stiftstidende siden 1772. Log in på fyens.dk og vælg e-avisen.