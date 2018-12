Julepost. Vi savner et anstændigt postvæsen

Hvorfor skal vores land være så uciviliseret, at vi ikke længere har et postvæsen, der på rimelig vis lader os sende breve til udlandet?

Forleden fik vi et dejligt brev fra nogle venner i Tyskland, og her til jul vil vi selvfølgelig gerne sende dem et brev med tak for sidst, glædelig jul og godt nytår. Almindelig høflighed.

Brevet fra Tyskland til os var frankeret med 90 cent, ca. syv kroner. Når vi skal sende et brev den anden vej, forlanger vores postvæsen, Postnord, 27 kroner. I dag fik vi også et julebrev fra England; det var frankeret med £ 1,15, en lille tikrone.

Manglen på et anstændigt postvæsen spiller en vigtig rolle i aflivningen af den gamle juletradition at sende julehilsener til venner og bekendte - i hvert fald til dem der ikke bor i Danmark. Hos os har vi behov for at sende til Island, Færøerne, England, Tyskland og Portugal. Tilsammen ca. 12 breve.

I stedet for at sætte 27 kroner på hvert og putte dem i den hjemlige postkasse, kører jeg en tur til Flensborg og sætter syv kroner på hvert.

På den måde bliver det 84 kroner i stedet for 324 kroner. Og så kan jeg jo lige så godt ordne julehandelen dernede, når jeg nu alligevel er der.

Postnord går glip af omsætning, de danske butikker går glip af omsætning, og statskassen går glip af momsindtægter. Er det god samfundsøkonomi?

Og mine breve kommer sikkert hurtigere frem, end hvis jeg havde sendt dem herhjemmefra.