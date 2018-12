Overalt på sociale medier bliver der delt billeder af kalenderlys, nissedøre og nissedrillerier, luciabrude, småkagebagning og meget mere af det, der hører julen til.

Og jeg er naturligvis også med på den vogn. Ved en gennemgang af mine Instagram-billeder kan jeg konstatere, at jeg allerede har lavet fem opslag om julehyggen i mit hjem. De opslag på sociale medier siger noget om, hvad det er, vi foretager os i juletiden. Herhjemme tryller nissen mælken grøn, ruller stole og borde ind i toiletpapir og fryser børnenes underbukser til is.

Når man bor her i Odense, så byder juletiden ud over julegavestress i city og Rosengårdcentret blandt andet på juletræstænding på Flakhaven, H.C. Andersen Julemarked, julekoncert med Odense Symfoniorkester, juleklip i Storms Pakhus og sidst, men ikke mindst juleforestillingen på Odense Rådhus af Det Kongelige Teaters Balletskole Odense.

I denne weekend danser 140 børn og unge balletskolens udgave af Snedronningen i byens rådhussal. Der er i alt 14 forestillinger, hvor halvdelen af forestillingerne er åbne for offentligheden, og den anden halvdel er for byens skoler og børnehaver. Som forælder til et barn på balletskolen er det naturligvis et af julens absolutte højdepunkter.

Nu ved vi lidt om, hvad julen byder på. Men hvad bringer julen egentlig?

De fleste kan nok blive enige om, at julen er hjerternes fest. Dermed må julen jo bringe kærlighed. Jeg så et sødt opslag på sociale medier med en julekalender, som skulle gøre op med forbrugsfesten og sætte samvær og hjerterum i spil. Så for hver dag i december skulle man gøre noget godt og dejligt for en selv og andre. Det var noget á la "1. december: Skriv et julekort til en du savner", "2. december: Byg en hule med dine børn", "3. december: Kys og kram din familie" osv.

Her bringer julen jo noget med sig. En opfordring og en påmindelse. En opfordring til at vi husker hinanden. Jeg er ingenlunde troende, men med julen kommer en følelse af taknemmelighed, velsignelse, ro, håb og kærlighed. Taknemmeligheden er, i mit liv, ikke længere overfor Gud eller Jesus - selvom jeg faktisk synger en lille bordbøn før julemiddagen - men en taknemmelighed overfor de mennesker, jeg har i mit liv.

I salmen af B.S. Ingemann bringer julen velsignet bud, og Jesus bringer juleglæden.

I julen anno 2018 opfordrer jeg til, at vi alle stopper op og mærker efter i os selv: "Hvad er det julen bringer mig."

Rigtig glædelig jul og tak for et dejligt klumme-år.